ARCHIV - Polizisten und Mitarbeiter der Spurensicherung am LKW, in dem die 39 Leichen entdeckt wurden (Archiv). Flüchtlinge Rumänien: Neue Festnahme nach Tod von 39 Migranten in Lkw Von dpa | 10.08.2022, 19:41 Uhr

31 Männer und 8 Frauen aus Vietnam starben auf qualvolle Weise auf ihrer Flucht in einem Lastwagen in Großbritannien. Nun wurde ein weiterer Schlepper in dem Fall einem Haftrichter vorgeführt.