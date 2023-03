Im September entschied der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode zunächst, im Amt zu bleiben. Symbolfoto: David Ebener up-down up-down Rücktritt im Bistum Osnabrück Franz-Josef Bode: So war er als Bischof und darum trat er zurück und | 26.03.2023, 13:12 Uhr Von Louisa Riepe Stefanie Witte | 26.03.2023, 13:12 Uhr

Sein Rücktritt kam für viele überraschend: Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode gab am Samstag sein Amt auf. Ein Grund: massive Kritik an Entscheidungen über Missbrauchstäter im Bistum. Dieses letzte Kapitel ist ein wichtiges, aber nicht das Einzige in der Karriere des Bischofs.