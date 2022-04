Im Bundestag soll ein Antrag für Waffenlieferungen an die Ukraine beschlossen werden. Foto: Christophe Gateau/dpa FOTO: Christophe Gateau Bundestag Rückhalt für Waffenlieferungen - Merz: Für alle nicht leicht Von dpa | 28.04.2022, 05:46 Uhr

Nun sind sich in Deutschland Koalition und größte Oppositionspartei über die Lieferung schwerer Waffen einig. Was Berlin bereits getan hat, jetzt tun will und noch tun könnte.