Fallzahlen RKI meldet für NRW Corona-Inzidenz von 519,2 Von dpa | 05.05.2022, 11:12 Uhr

Die Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 19 388 neue Corona-Fälle gemeldet. Das ging am Donnerstag aus der Übersicht des RKI hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Nordrhein-Westfalen wurde mit 519,2 angeben. Eine Woche zuvor war ein Wert von 757,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gemeldet worden. Bundesweit wurde am Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 566,8 registriert.