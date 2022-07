Die Rechtsextremistin Georgia Meloni strebt bei den Neuwahlen in Italien ein Regierungsamt an. FOTO: dpa/Cecilia Fabiano up-down up-down Neuwahlen im September Regierungskrise in Italien: Rechtsextremistin strebt Regierungsamt an Von dpa | 23.07.2022, 14:06 Uhr

Nach dem Rücktritt von Mario Draghi stehen in Italien im September Neuwahlen an. Die rechtsextreme Partei Fratelli d‘Italia liegt in Umfragen vorne – und ihre Chefin Giorgia Meloni sieht sich bereit für ein Regierungsamt.