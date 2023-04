Das Bundeskabinett will am Mittwoch die Pläne zum Heizungstausch auf den Weg bringen. Symbolfoto: dpa/Florian Schuh up-down up-down Reform des Gebäudeenergiegesetzes Wie geht es weiter mit dem Heizungstausch? Kabinett will Pläne konkretisieren Von dpa | 19.04.2023, 08:05 Uhr

Die Pläne zum Heizungstausch beschäftigen viele Verbraucher in Deutschland. An diesem Mittwoch will das Bundeskabinett nun grünes Licht für die Reform des Gebäudeenergiegesetzes geben.