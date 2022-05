ARCHIV - Ranga Yogeshwar spricht während eines Nobel-Symposiums in der schwedischen Botschaft. Foto: Tobias Schwarz/AFP-Pool/dpa/Archivbild FOTO: TOBIAS SCHWARZ Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar verteidigt Offenen Brief an Olaf Scholz Von dpa | 04.05.2022, 09:23 Uhr

Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar hat den von ihm mitunterzeichneten Offenen Brief mehrerer Prominenter an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verteidigt. „Es geht nicht darum, die Ukraine alleine zu lassen oder dass sie sich ergeben soll“, sagte Yogeshwar im „Wochentester“-Podcast des „Kölner Stadt-Anzeiger“. „Es geht in dem Brief um eine Eskalationsstufe, bei der durch schwere Waffen etwas passieren könnte, was wir alle nicht wollen.“ Die Unterzeichner des von der Feministin Alice Schwarzer initiierten Schreibens hatten Scholz aufgefordert, keine weiteren schweren Waffen an die Ukraine zu liefern.