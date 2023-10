Krieg in Nahost Raketenalarm in Tel Aviv: Kanzler muss in Schutzraum Von dpa | 17.10.2023, 18:51 Uhr | Update vor 14 Min. Olaf Scholz Foto: Michael Kappeler/dpa POOL/dpa up-down up-down

Seit mehr als zehn Tagen greift die islamistische Hamas im Gazastreifen Israel mit Raketen an. Nun muss sich auch der Bundeskanzler bei einem Besuch in Tel Aviv in Sicherheit bringen.