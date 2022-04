ARCHIV - Karin Prien (CDU), Bildungsministerin von Schleswig Holstein, spricht. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild FOTO: Michael Kappeler Pandemie Prien: Schnelle Schulschließungen 2020 waren „Riesenfehler“ Von dpa | 27.04.2022, 09:19 Uhr

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat das schnelle Schließen der Schulen zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 im Rückblick kritisiert. „Es war ein Riesenfehler, die Schulen im März 2020 von heute auf morgen zu schließen. Im Nachhinein fragt man sich, warum wir damit nicht zwei, drei Wochen gewartet und den Wechsel in den Distanzunterricht richtig vorbereitet haben“, sagte die Ministerin im Interview des „Hamburger Abendblatts“. „Heute wären wir auf so eine Situation übrigens allein deshalb besser vorbereitet, weil wir in Schleswig-Holstein 90 Prozent aller Schulen mit schnellem Internet versorgt haben.“