Pazifik-Reise abgebrochen Posse um Pannenflieger: Baerbock wieder in Deutschland gelandet Von dpa | 15.08.2023, 20:40 Uhr Bundesaußenministerin Annalena Baerbock landete am Dienstagabend in Hamburg. Foto: dpa/Markus Scholz

Die Pazifik-Reise von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist wegen mehrerer Pannen am Regierungsflieger gescheitert. Am Dienstabend landete die Grünen-Politikerin schließlich wieder in Deutschland. Der Ärger ist groß.