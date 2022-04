Blaulicht FOTO: David Inderlied Kriminalitätszahlen Polizei registriert Gewalt gegen Ukrainer und gegen Russen Von dpa | 08.04.2022, 04:04 Uhr | Update vor 39 Min.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat auch in Niedersachsen zu Feindseligkeiten gegen hier lebende Ukrainer und Russen geführt. Wie das Innenministerium am Donnerstag mitteilte, wurden den Polizeibehörden nach aktuellem Stand 34 strafrechtlich relevante Ereignisse gemeldet. In 14 Fällen waren Russen die Opfer, in 20 Fällen ukrainische Staatsbürger. Bei den russischen Betroffenen sei es in den allermeisten Fällen um Sachbeschädigungen gegangen; die Ukrainer waren demzufolge meist Opfer einfacher Körperverletzungen. Zuerst hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ darüber berichtet.