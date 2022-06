Hier spricht die Polizei: in Niedersachsen bald auch über Satellit. Das Land sucht einen entsprechenden Dienstleister, der die Technik zur Verfügung stellt. FOTO: imago/Jochen Tack Neue Technik für Sicherheitsbehörden Niedersachsen: Deswegen funken Polizei und Feuerwehr bald auch über Satellit Von Dirk Fisser | 23.06.2022, 04:44 Uhr

Niedersachsens Polizei wird künftig per Satellit kommunizieren können. Die Weltraumtechnik soll eine dritte und vor allem krisenfeste Option sein, wenn Handy- und Digitalfunk im Katastrophenfall nicht funktionieren. So viel will das Land investieren.