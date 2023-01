Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius bei der Ukraine-Konferenz auf der US-Airbase Ramstein. Foto: dpa/Boris Roessler up-down up-down Ukraine-Konferenz in Ramstein Boris Pistorius zu Leopard-Panzern: „Bereiten uns auf eine Lieferung vor“ Von Maria Lentz | 20.01.2023, 14:15 Uhr

Gleich an seinem zweiten Tag im Amt muss Boris Pistorius sich als neuer Verteidigungsminister auf der US-Airbase Ramstein beweisen. Eine Entscheidung zu den Leopard-Lieferungen an die Ukraine sei noch nicht gefallen, teilt er am Nachmittag mit. Vorbereitungen werden aber getroffen.