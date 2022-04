ARCHIV - Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) spricht zu Beginn der Innenministerkonferenz. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Weißbrod Regierung Pistorius besucht USA und Kanada: Cybersicherheit auf Agenda Von dpa | 23.04.2022, 09:20 Uhr

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) bricht an diesem Samstag zu einer Arbeitsreise in die USA und nach Kanada auf. Im Fokus stehen dabei die Themen Migration, Katastrophenschutz und Polizeiarbeit, wie das Ministerium am Freitag in Hannover mitteilte. Die Termine in den USA seien auch von den Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine geprägt.