Corona und Schule FOTO: Robert Michael Corona Philologenverband: Weiterhin Maske in Schulen tragen Von dpa | 07.04.2022, 05:14 Uhr | Update vor 38 Min.

Nach den Osterferien sollten Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen nach Ansicht eines Lehrerverbandes weiterhin eine Maske in der Schule tragen. Das teilte der Philologenverband am Mittwoch in Hannover mit. „Nach den Osterferien kommen die Schülerinnen und Schüler aus verschiedensten Regionen zurück in die Schule und darüber hinaus geht auch das Abitur in die heiße Phase. Dann nicht weiterhin eine Maske im Unterricht zu tragen, ist grob fahrlässig“, sagte der Verbandsvorsitzende Christoph Rabbow laut Mitteilung.