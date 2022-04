Auf Basis der derzeitigen Fakten sei zur Wirkung des zweiten Boosters für Ältere und Vorerkrankte „keine seriöse Einschätzung möglich“, sagte Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. „Anstelle hier politisch Druck zu machen, sollten sich Betroffene mit ihrem Arzt beraten, ob für sie ein zweiter Booster wirklich sinnvoll ist.“

Hält nichts vom Booster-Appel des Gesundheitsministers: Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz

Was also sollten ältere Menschen und jene mit Vorerkrankungen tun? „Das kann nur in der Praxis entschieden werden und nicht am Tisch des Ministers“, sagte Brysch. Kontraproduktiv sei Lauterbachs Argument, zahlreiche Impfdosen müssten sonst vernichtet werden. Der Minister scheine „die Skepsis der deutschen Virologen zum zweiten Booster nicht besonders ernst zu nehmen.“

Tödliche Ketteninfektionen

Statt zum doppelten Booster aufzurufen müssten Bund und Länder mehr tun, um vulnerable Gruppen vor Corona zu schützen. „Es ist ein großer Fehler, Ketteninfektionen einfach durch Pflegeheime laufen zu lassen. Das endet viel zu oft tödlich, selbst bei geboosterten Personen“, sagte der Patientenschützer. Um Leben zu retten sei es notwendig, Infizierte und Nichtinfizierte räumlich zu trennen. „Hier braucht es Ausweichquartiere und zusätzliches, externes Personal. Doch bis heute gibt es nirgendwo medizinisch-pflegerische Taskforces, um das zu leisten.“