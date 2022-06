FOTO: IMAGO/Rene Traut up-down up-down „Wir haben verstanden.“ Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Fraktion der Linkspartei im Bundestag, Parteitag in Erfurt Dietmar Bartsch drängt Linke: Reißt euch zusammen Von Uwe Westdörp | 24.06.2022, 01:05 Uhr

Versinken die Linken in der Bedeutungslosigkeit? Oder haben sie noch eine Chance? Vor dem Parteitag in Erfurt sagt ein prominenter und erfahrener Linker, was jetzt notwendig ist.