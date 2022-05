Thomas Kutschaty, Mona Neubaur, Hendrik Wüst, Joachim Stamp und Markus Wagner (v.l.n.r.) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa FOTO: Rolf Vennenbernd Landtagswahl Parteien fordern Vorbereitung auf mögliche neue Corona-Welle Von dpa | 03.05.2022, 22:55 Uhr

Die Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen fordern eine Vorbereitung der Schulen für den Fall einer neuen Corona-Welle im Herbst. Bei den Maßnahmen zur Verhinderung neuer Schulschließungen sind die Parteien aber unterschiedlicher Meinung. Die Schulen müssten endlich Luftfilter-Anlagen bekommen, sagte SPD-Landeschef Thomas Kutschaty am Dienstag in der WDR-Live-Sendung „Wahlarena“. Die Schulen sollten auch ausreichend Corona-Tests zur Verfügung bekommen. Überhaupt müssten die Schulen neben Polizei, Krankenhäuser und Feuerwehr zur kritischen Infrastruktur gezählt werden.