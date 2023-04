Papst Franziskus besucht Ungarn Foto: Andrew Medichini/AP/dpa up-down up-down Katholische Kirche Papst feiert Messe in Ungarn: „Bitte: Öffnen wir die Türen“ Von dpa | 30.04.2023, 12:14 Uhr

Am letzten Tag seines Ungarn-Besuchs feiert Papst Franziskus eine Heilige Messe in Budapest. Zehntausende hören zu. Das Kirchenoberhaupt wirbt für Solidarität mit den Ausgegrenzten. Kritik an Regierungschef Orban?