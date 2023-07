Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich fast zwei Jahre nach der Bundestagswahl mit den Wahlpannen in Berlin. Foto: dpa/Uli Deck up-down up-down Pannen am Wahltag in Berlin Bundesverfassungsgericht verhandelt über Wiederholung der Bundestagswahl Von dpa | 18.07.2023, 05:12 Uhr | Update vor 35 Min.

Verfassungsrichter Müller hat die Situation bei der Bundestagswahl in Berlin mit der Lage in einem diktatorischen Entwicklungsland verglichen. Nun müssen er und seine Kollegen prüfen, in welcher Dimension die Abstimmung nachgeholt werden soll.