Streit um Waffenlieferungen FDP-Chef spricht Olaf Scholz Vertrauen aus – doch Kubicki wettert 23.04.2022, 13:31 Uhr

Kanzler Olaf Scholz steht wegen seiner Haltung zu Waffenlieferungen in die Ukraine in der Kritik. Christian Lindner als Chef des Koalitionspartners FDP springt ihm zur Seite. Sein Vize Wolfgang Kubicki hingegen übt scharfe Kritik an der SPD.