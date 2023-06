Der Republikaner Mike Pence will der nächste Präsident der USA werden. Archivfoto: AP/dpa/Rick Bowmer up-down up-down Ehemaliger Vizepräsident Offiziell: Mike Pence kündigt Kandidatur für US-Präsidentenamt an Von Jakob Patzke | 07.06.2023, 11:59 Uhr | Update vor 7 Min.

Mike Pence hat seine Kandidatur für das Präsidentenamt in den USA angekündigt. Das gab der 64-Jährige am Mittwoch in einem Video bekannt.