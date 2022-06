Erneut gibt es einen Verdachtsfall in der Bundeswehr, wieder soll es ein rechtsextremer Soldat sein. FOTO: Sebastian Gollnow/dpa Region Hannover Norddeutschland: Neuer Extremismus-Verdacht in der Bundeswehr Von dpa | 10.06.2022, 17:15 Uhr

Weiterer „Einzelfall“ entdeckt: In der Bundeswehr gibt es offenbar erneut einen Extremismus-Verdachtsfall – diesmal in Norddeutschland. Was bisher bekannt ist.