Rechtsstaatlichkeit NRW-Verfassungsschutzgesetz nach Urteil auf dem Prüfstand Von dpa | 26.04.2022, 17:48 Uhr

Nach der Einstufung des bayerischen Verfassungsschutzgesetzes als teilweise grundgesetzwidrig muss möglicherweise auch das entsprechende Gesetz in Nordrhein-Westfalen geändert werden. „Nach dem ersten Eindruck zeichnet sich ab, dass auch in NRW einzelne Regelungen auf den Prüfstand müssen“, teilte der Verfassungsschutz am Dienstag auf dpa-Anfrage mit.