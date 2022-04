ARCHIV - Ein Kit für einen Corona-Schnelltest liegt auf dem Federmäppchen eines Schülers. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Matthias Bein Schulen NRW sammelt unverbrauchte Coronatests an Schulen wieder ein Von dpa | 26.04.2022, 06:49 Uhr

Unerwartete Rückholaktion: Das Land NRW sammelt nach dem Ende der Testpflicht an den Schulen alle unverbrauchten Coronatests wieder ein. Das geht aus einer Email an die Schulen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „Die Rückholung wird in den kommenden Wochen beginnen und einige Zeit in Anspruch nehmen“, heißt es in der Email. Die Opposition ist empört.