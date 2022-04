Hendrik Wüst in Wuppertal. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild FOTO: Rolf Vennenbernd SPD-Spitze NRW-Ministerpräsident: Schröder-Interview muss Folgen haben Von dpa | 25.04.2022, 07:55 Uhr | Update vor 10 Min.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat nach einem vielbeachteten Interview von Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) Konsequenzen von der SPD-Spitze gefordert. „Das Interview in der „New York Times“ ist schon ziemlich verstörend und es muss Folgen haben“, sagte Wüst am Sonntag im Politik-Talk „Die richtigen Fragen“ bei Bild TV. „Die gesamte SPD-Führung hat gesagt: Wenn Gerhard Schröder an seinen gut bezahlten Mandaten bei Putin festhält, kann er nicht mehr Mitglied der SPD sein.“ Jetzt sage er, dass er genau das vorhabe. „Deshalb ist die SPD jetzt aufgerufen, ihren Worten Taten folgen zu lassen.“