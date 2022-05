SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty und Kanzler Olaf Scholz bei einem gemeinsamen Wahlkampfauftritt in Essen: Wie die NRW-Wahl die Bundesregierung stabilisieren könnte. FOTO: dpa/Bernd Thissen Kommentar zur Landtagswahl Wer gewinnt in NRW? Warum die Wahl für Kanzler Scholz so bedeutsam ist Meinung – Burkhard Ewert | 13.05.2022, 10:30 Uhr

SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty will um jeden Preis Ministerpräsident in NRW werden – sogar bei einem Wahlsieg der CDU. Wie Kanzler Olaf Scholz und die Ampelkoalition von einer sozialdemokratisch geführten Regierung in Düsseldorf profitieren würden.