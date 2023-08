Notfallversorgung „nicht für Pickel am Po“ Kinderärztepräsident fordert Gebühr für Notdienst-Nutzung Von Tobias Schmidt | 07.08.2023, 01:00 Uhr Notdienste würden viel zu häufig bei Bagatellfällen in Anspruch genommen, kritisiert Kinderärztepräsident Thomas Fischbach Foto: Imago Images up-down up-down

Die Notdienste für Kinder und Jugendliche sind oft heillos überlastet. Pädiater-Präsident Thomas Fischbach sieht einen Grund in verantwortungslosen Eltern, die mit Kindern „mit Pickel am Po“ in die Notfallversorgung kommen. Um das zu stoppen fordert Fischbach eine Gebühr.