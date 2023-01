Kim Jong Un Foto: -/KCNA/dpa up-down up-down Atomwaffen Nordkorea: Zahl der Atomsprengköpfe „exponentiell steigern“ Von dpa | 01.01.2023, 02:51 Uhr

Nordkoreas Kim Jong Un sieht den Nachbarn Südkorea als „klaren Feind“ und will deswegen die Zahl der Atomwaffen in seinem Land aufstocken. Aber auch andere Waffen und Mittel will Kim verstärkt einsetzen.