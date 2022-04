Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild FOTO: BORIS ROESSLER Pandemie Niedersachsen weiterhin mit höchster Corona-Inzidenz Von dpa | 29.04.2022, 10:28 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen ist am Freitag deutlich gesunken - aber die höchste aller Bundesländer geblieben. Sie ging nach Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf 1088,6 zurück - nach 1228,2 am Vortag. Damit liegt das Land vor Schleswig-Holstein (1031,0), in allen anderen Ländern blieb der Wert unter der Marke von 1000. Die Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen es pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gab.