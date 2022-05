Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte Krankenhäuser Niedersachsen: Vier Kliniken profitieren von Sondergeldern Von dpa | 10.05.2022, 13:49 Uhr

Bauvorhaben an vier niedersächsischen Kliniken werden durch Sondergelder unterstützt. Dafür stehen in diesem Jahr 30 Millionen Euro zur Verfügung, wie die Staatskanzlei am Dienstag in Hannover mitteilte. Das Kabinett sei den Vorschlägen des Gesundheitsministeriums gefolgt.