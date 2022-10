Das Kernkraftwerk Emsland bei Lingen bleibt über den Jahreswechsel am Netz hat Bundeskanzler Olaf Scholz entschieden - und düpiert damit die Grünen in Niedersachsen mitten in der Regierungsbildung. Foto: dpa up-down up-down Nach Entscheidung von Olaf Scholz So überraschend traf Grüne in Niedersachsen Entscheidung zu AKW Emsland Von Dirk Fisser | 18.10.2022, 13:55 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz nutzt seine Richtlinienkompetenz und entscheidet: Das Atomkraftwerk Emsland läuft weiter. Das Atom-Basta platzt in die Regierungsverhandlungen in Niedersachsen. Bei den Grünen fragt man sich jetzt: Was wussten die Sozialdemokraten in Hannover?