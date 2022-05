Landesinnenminister Boris Pistorius hat anlässlich der Feiern zum Ende des Zweiten Weltkriegs angekündigt, dass die Polizei konsequent gegen Verstöße vorgeht, die das Gedenken an den 8. Mai 1945 mit dem russichen Angriff auf die Ukraine in Verbindung bringen. In einem Gespräch mit unserer Redaktion sagte der SPD-Politiker, „wir werden es nicht zulassen, wenn dieser Krieg auf unseren Straßen glorifiziert wird - völlig gleich, ob es sich dabei um das Zeigen des Z-Symbols oder des Sankt-Georgs-Bandes handelt“. Die Symbole seien im gegenwärtigen Kontext „klar als Zeichen der gewaltsamen territorialen Expansion des russischen Staates zu deuten und können damit sogar strafbar sein“.

Pistorius nahm am „Tag der Befreiung“ auf Einladung des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk an einer Kranzniederlegung in Berlin teil.

Autokorso im Emsland

Für den Gedenktag wurden in Niedersachsen vereinzelt prorussische Veranstaltungen angemeldet. In Haren im Emsland soll ein Autokorso stattfinden und auf Diskriminierung russischsprachiger Menschen hinweisen. In Hannover sind Kundgebungen geplant. Am 9. Mai erwarten die Behörden, dass ein Motorradkorso mit prorussischem Kontext sein Ziel in Lohne im Kreis Vechta erreicht. Vorherige Stationen sind unter anderem Braunschweig und Nienburg an der Weser.

„Es ist unerträglich, wenn das Ende des zweiten Weltkriegs, der Sieg der Alliierten und damit die Befreiung Europas in Zusammenhang gebracht werden mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine“, sagte Pistorius.

Am 8. Mai vor 77 Jahren hatte die Deutsche Wehrmacht kapituliert. Sowjetische Truppen hatten zuvor nach schweren Verlusten Berlin erobert.