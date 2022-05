ARCHIV - Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt Corona Niedersachsen hat im Länder-Vergleich höchste Inzidenz Von dpa | 03.05.2022, 13:14 Uhr

Die Corona-Inzidenz in Niedersachsen ist am Dienstag die höchste aller Bundesländer gewesen. Sie lag bei 892,9, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Vor einer Woche lag der Wert allerdings noch bei 1336,4. Die Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche gemeldet wurden.