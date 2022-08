In Niedersachsen werden Forderungen nach einem späteren Schulbeginn laut. Denkbar jedenfalls wäre es, den Unterricht beispielsweise erst um 9 Uhr beginnen zu lassen. FOTO: Philipp von Ditfurth/dpa up-down up-down Debatte über Schulstart Niedersachsen: Beginnt der Unterricht bald erst um 9 Uhr? Von Lars Laue | 19.08.2022, 14:13 Uhr

Länger schlafen und erst um 9 Uhr in die Schule. Entsprechende Forderungen werden in Niedersachsen laut. Doch was sagt Kultusminister Grant Hendrik Tonne dazu?