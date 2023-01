Jacinda Ardern Foto: Rick Rycroft/AP/dpa up-down up-down Jacinda Ardern Neuseelands Premierministerin kündigt Rücktritt an Von dpa | 19.01.2023, 01:35 Uhr

Bei ihrem Antritt war sie eine der jüngsten Regierungschefinnen der Welt. Nun will Jacinda Ardern vorzeitig ihr Amt niederlegen. Neuwahlen stehen in Neuseeland erst später im Jahr an.