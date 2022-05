ARCHIV - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild FOTO: Frank Molter Landtagswahl Neue Umfrage: CDU im Norden vorn, SPD und Grüne gleichauf Von dpa | 05.05.2022, 22:40 Uhr

Kurz vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein zeichnet sich einer neuen Umfrage zufolge ein klarer Sieg der regierenden CDU ab. SPD und Grüne liegen in dem am Donnerstagabend veröffentlichten ZDF-Politbarometer Extra für Schleswig-Holstein gleichauf. Der Landtag wird am Sonntag gewählt.