Regierung Neue Proteste in Israel gegen Justizreform Von dpa | 01.03.2023, 14:19 Uhr

Die rechts-religiöse Regierung in Israel will künftig einfacher Entscheidungen des Höchsten Gerichts aufheben können. Die Proteste dagegen reißen nicht ab. Ist die Gewaltenteilung in Gefahr?