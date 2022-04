Corona und Schulen FOTO: Uli Deck Schule Nach Osterferien: Schule beginnt wieder ohne Maskenpflicht Von dpa | 20.04.2022, 07:20 Uhr | Update vor 48 Min.

Der Schulalltag in den kommenden Wochen soll in Niedersachsen wieder ohne Masken möglich sein. Für die rund 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler beginnt am Mittwoch eine Testphase.