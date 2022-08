Im AKW Saporischschja sind beide Blöcke wieder ans Stromnetz angeschlossen. Foto: dpa/Russian Defense Ministry Press Service/AP up-down up-down AKW wieder am Stromnetz Saporischschja: Sorge vor nuklearer Katastrophe - was in der Nacht geschah Von dpa | 27.08.2022, 07:56 Uhr

Die bislang folgenschwerste Notlage am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja vergrößert Sorgen vor einer nuklearen Katastrophe. Kiew warnt vor weiteren Krisen an dem von Russland besetzten AKW. Das geschah in der Nacht.