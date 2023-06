Alexander Bortnikow Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa up-down up-down Europa-Gipfel Moskau: Westen zieht Moldau in den Ukraine-Krieg hinein Von dpa | 01.06.2023, 13:07 Uhr

Aktuell treffen sich in Moldau 50 europäische Staaten, vor allem um ein Signal an Russland zu senden. Dieses meldet sich nun zu Wort - und warnt davor Moldau aktiv in den Ukraine-Krieg hineinzuziehen.