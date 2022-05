ARCHIV - Ein Gänseschwarm fliegt über die Flachwasserzone im Naturpark Drömling. Foto: H. D. Westphal/Naturparkverwaltung Drömling/H. D. Westphal/dpa FOTO: H. D. Westphal Unesco-Siegel Minister treiben Unesco-Anerkennung für Naturpark voran Von dpa | 12.05.2022, 23:11 Uhr

Die Anerkennung des Naturparks Drömling als länderübergreifendes Unesco-Biosphärenreservat rückt ein Stück näher. Sachsen-Anhalts Wissenschaftsminister Armin Willingmann und Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (beide SPD) unterzeichneten kurz vor Beginn der Umweltministerkonferenz in Wilhelmshaven am Donnerstag einen entsprechenden Antrag für das Unesco-Siegel. Bereits im März hatten sich die beiden Landesregierungen für das Vorhaben ausgesprochen. Das geplante Unesco-Biosphärenreservat Drömling soll eine Fläche von 45.370 Hektar umfassen. Drei Viertel davon liegen in Sachsen-Anhalt, ein Viertel in Niedersachsen.