Migration Minister erwägt Pilotprojekt für Sponsoring von Einwanderern Von dpa | 02.05.2022, 13:31 Uhr

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius will sich für ein Pilotprojekt für das Sponsoring von Einwanderern einsetzen. Das hat der SPD-Politiker am Montag nach einer Reise nach Kanada angekündigt, wo es ein System der Kostenübernahme etwa durch Unternehmen bereits gibt. „In den kommenden Wochen und Monaten werde ich Gespräche dazu führen, in welcher Form man etwa das System des Sponsorings, möglicherweise auch als regionales Pilotprojekt, in Deutschland nach vorne bringen kann“, sagte Pistorius. Von den Ansätzen Kanadas könne man „noch einiges für unseren Arbeitsmarkt und unsere Gesellschaft lernen“.