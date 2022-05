Blick auf ein Mehrfamilienhaus in der Region Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa FOTO: Julian Stratenschulte Statistik Millionen Menschen ab Sonntag in Niedersachsen befragt Von dpa | 10.05.2022, 12:45 Uhr

Mehrere Millionen Menschen in Niedersachsen werden in den kommenden Monaten zu unterschiedlichen Dingen befragt. Sonntag beginnt eine Art Inventur des Landes, dann führen statistische Ämter erstmals seit 2011 wieder eine Volkszählung durch. Davon sind nach Angaben des Landesamtes für Statistik rund 2,5 Millionen Gebäudeeigentümer im Bundesland betroffen, wie es am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Hannover hieß.