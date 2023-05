Nach der Ankunft in einer Erstaufnahmeeinrichtung werden Flüchtlinge in Niedersachsen auf die Kommunen verteilt. Symbolfoto: dpa/Paul Zinken up-down up-down Mehr als 20.000 Menschen erwartet So viele Flüchtlinge müssen Niedersachsens Kommunen aufnehmen — oder doch nicht Von Marie Busse | 05.05.2023, 05:00 Uhr

Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, steigt seit Monaten stark an. In Niedersachsen ist das Land für die Verteilung auf die Kommunen zuständig. Die Zuweisung sorgt in einigen Kreishäusern im Norden für Ärger.