Menschenrechte Mexiko: Angehörige von Verschleppten kritisieren Ermittler Von dpa | 27.09.2022, 02:40 Uhr

In der Nacht zum 27. September 2014 verschleppen korrupte Polizisten in Mexiko Dutzende Studenten und übergeben sie an ein Verbrechersyndikat. Bis heute bleiben viele Fragen offen.