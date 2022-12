Friedrich Merz Foto: Kay Nietfeld/dpa up-down up-down Asyl Merz befürwortet Schutzstatus für iranische Flüchtlinge Von dpa | 02.12.2022, 03:50 Uhr

Für seine Kritik an den Ampel-Plänen zur Migration erfährt der CDU-Chef derzeit heftige Gegenreaktionen. In puncto Flüchtlinge aus dem Iran sieht er Deutschland aber in einer „humanitären Verpflichtung“.