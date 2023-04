Julian Assange Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa up-down up-down Wikileaks-Gründer Menschenrechtler fordern weiterhin Freilassung von Assange Von dpa | 11.04.2023, 04:42 Uhr

Seit seiner Verhaftung am 11. April 2019 in London gibt es ein juristisches Tauziehen um die mögliche Auslieferung von Julian Assange an die USA. Unterstützer sorgen sich um seine Sicherheit.