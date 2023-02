Bistum Essen Foto: Roland Weihrauch/dpa up-down up-down Nordrhein-Westfalen Mehr als 420 Missbrauchsfälle im Ruhrbistum gemeldet Von dpa | 14.02.2023, 12:15 Uhr

Viele Bistümer haben in Studien versucht, das Ausmaß von sexualisierter Gewalt und Missbrauch in ihren Pfarreien zu ermitteln. Nun folgt mit dem Ruhrbistum eines der jüngsten in Deutschland.