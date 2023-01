Bei der Wahl um den Vorsitz des US-Repräsentantenhauses scheiterte der Republikaner Kevin McCarthy nun zwölf Mal. Foto: dpa/Matt Rourke up-down up-down Erster kleiner Erfolg McCarthys Kampf im US-Kongress: Republikaner gewinnt Gegner für sich und scheitert dennoch Von dpa | 06.01.2023, 19:43 Uhr

Das politische Schauspiel in den USA geht auch am Freitag weiter – mit einer erneuten Niederlage Kevin McCarthys: Der Republikaner verfehlt im zwölften Wahlgang jedoch erstmals nur knapp die nötige Mehrheit, um Sprecher des Repräsentantenhauses zu werden. Es geht in Runde 13.